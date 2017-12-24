الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح 3 أتراك أوقفتهم بعد ” حادث ” فى القدس

القدس(صدى):

قررت محكمة إسرائيلية، السبت، إطلاق سراح 3 سياح أتراك غداة توقيفهم إثر ” حادث ” ، وقع بعد صلاة الجمعة فى باحة المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد، لوكالة فرانس برس، أن الأتراك الثلاثة اوقفوا الجمعة بسبب تورطهم ” فى حادث فى البلدة القديمة فى القدس بعد الصلاة الأسبوعية فى جبل الهيكل ” الاسم الذي يطلقه اليهود على باحة المسجد الأقصى.

وأوقف الرجال الثلاثة بسبب الاعتداء على الشرطة ومقاومة توقيفهم، لكن محكمة القدس الجزائية قررت اطلاق سراحهم فى جلسة عقدت مساء السبت، رافضة طلب الشرطة تمديد توقيفهم لأربعة أيام، حسب ما علم صحافيون وكالة فرانس برس.