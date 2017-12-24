تفاصيل انضمام إعلامية مصرية إلى قناة الشرق الإخوانية

القاهرة(صدى):

ظهرت الإعلامية المصرية عزة الحناوي، في تركيا مع الإعلامي الإخواني معتز مطر لتنضم إلى قناة الشرق الإخوانية في أنقرة.

وكان أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، التي تبث من اسطنبول، أعلن انضمام ” الحناوي ” لفريق عمل القناة.

وقال نور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن الحناوي ستطل قريبا على جمهور قناة الشرق في برنامج جديد ضمن الانطلاقة الجديدة للقناة.

وكانت المذيعة المصرية قد تعرضت للتحقيق خلال العامين الأخيرين، بسبب خروجها عن مقتضيات الواجب الوظيفي وإثارتها للبلبلة، وارتكابها جرائم سب وقذف.