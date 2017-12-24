مدير مجموعة ” المهيلب ” : البيعة تحظى بخصوصية عالية للمواطن

عادل الحربي(صدى):

قال يحيى عبدالله اليحيى مدير عام مجموعة المهيلب إن مناسبة البيعة تحظى بخصوصية عالية للشعب السعودي بكل شرائحه إذ يتفاعلون معه بكل فخر واعتزاز ويعبرون فيه عن حبهم وولائهم الصادق لمليكهم – حفظه الله – وفي ذكرى البيعة لهذا العام وهي الذكرى الثالثة قدم أبناء الوطن للعالم نموذجاً متفرداً لتلاحم الشعب مع القيادة وجسدوا معاني الوحدة الوطنية في أقوى وأبهى صورها.

وأضاف اليحيى، يطيب لي في هذا اليوم أن أنقل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذه المناسبة السعيدة على كل مواطن والذكرى العزيزة التي تهل على بلادنا الطاهرة ونحن نعيش في رخاء وأمن وسلام بفضل من الله تعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة التي تقود هذه البلاد وتعمل من أجل رفعتها وتقدمها وتطورها وتحكم فيها شرع الله وتسخر خيراتها لخدمة هذا الشعب الوفي وتحقيق رفاهيته.