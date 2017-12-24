رأي ضاحي خلفان في قرار ترامب بشأن القدس

ابوظبي(صدى):

اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل بالجيد من ناحية والسيئ من ناحية أخرى.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات له على تويتر: “ قرار ترامب عن القدس كان قرارا سيئا من ناحية وجيدا من ناحية أخرى. السيئ فيه أنه جاء بعد عقد صفقات مع أمريكا بالمليارات.. والجيد فيه أنه بث روح الحياة في القضية الفلسطينية وأشعل لهيبها. كانت القضية شبه ميته فأحياها ترامب ” .

وأضاف خلفان في تغريدة ثانية: “ عقب اعتراف ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل يجب أن يمنع ترامب من استقباله في أي دولة إسلامية في العالم الإسلامي بأسره.. علموا ترامب أن للأمة الإسلامية قرار.. هل يعلم ترامب بأن شعبا كالشعب الفلسطيني لا يموت ولا يفنى.. وأن الإرادة الفلسطينية لا تهزم مهما طال الاحتلال ” .