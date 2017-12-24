افتتاح الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مليكة فؤاد(صدى):

افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط أمس السبت أعمال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، بمشاركة وزراء ووفود من مختلف الدول العربية والجامعة العربية و عدد من المنظمات الاقليمية .

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير كمال حسن علي في افتتاح أعمال الدورة، أن هذا اللقاء ينعقد في ظروف شديدة الحساسية بالنسبة للمنطقة العربية، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتردية، مشيراً إلى أن الدول العربية تمتلك قدرات وموارد ضخمة ينبغي استثمارها وفق برامج وشراكات تهدف إلى النهوض بقطاع الإسكان، وكذا إعادة إعمار العديد من المدن التي تدمرت جراء النزاعات والحروب، خاصة في العراق وليبيا واليمن وسوريا .