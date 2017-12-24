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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مقيم ينتحر بطريقة مشينة وشرطة القنفذة تحقق في الواقعة

مقيم ينتحر بطريقة مشينة وشرطة القنفذة تحقق في الواقعة
نايف السالم(صدى):

عثرت شرطة محافظة القنفذة على مقيم متوفَّى، يعمل في إحدى المنشآت السياحية بالمنطقة.

وتبدأ النيابة التحقيقات في الواقعة بعد ورود بلاغ بالعثور على مقيم متوفَّى من الجنسية الآسيوية، وبجواره أنبوبة غاز، و ” لي ” ، وأنه يعمل في إحدى المنشآت السياحية بمحافظة القنفذة، فقد انتقلت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية لموقع البلاغ، ووجدت المقيم متوفَّى.

وتشير المعاينة المبدئية إلى أن المتهم قام بالانتحار؛ وذلك بوضع ” لي ” أسطوانة الغاز في فمه، وفك الغاز بغرض الانتحار؛ ما أدى إلى وفاته.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24417 ] نشر منذ 2 ساعتين

مجرد مايعبر الغاز الحلق
ويستقر فاالرئه
وتتجمد فجزء أقل من الثانية
ويختنق ومعد يقدر يتنفس
وينقلب لون وجهه وعيونه
لمنظر بشششششششع جدآ
سبق وشاهدت واحد فحدى الدول أنتحر بنفس الطريقة.

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