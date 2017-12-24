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بالصور.. وزير الحرس الوطني يتفقد آخر الاستعدادات لمهرجان الجنادرية 32

بالصور.. وزير الحرس الوطني يتفقد آخر الاستعدادات لمهرجان الجنادرية 32
عادل الحربي(صدى):

تفقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” في دورته الثانية والثلاثين؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات.

ووقف الأمير خالد – بحسب الصور التي نشرها الحساب الرسمي للمهرجان على موقع ” تويتر ” – على آخر الترتيبات والاستعدادات مع اللجان بالمهرجان.

وكشف في تصريحات إعلامية سابقة أن الاستعدادات للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” جارية؛ لكي يكون المهرجان في دورته الـ32 مغايرًا لما سبقه من دورات. مبينًا أن الأوبريت سيقام بصورة تعكس مكانة المهرجان إقليميًّا وعالميًّا.


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