  • الأحد 24

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مقتل الإرهابي الحوثي أحمد صالح دغسان المطلوب ضمن قائمة التحالف

مقتل الإرهابي الحوثي أحمد صالح دغسان المطلوب ضمن قائمة التحالف

مقتل الإرهابي الحوثي أحمد صالح دغسان المطلوب ضمن قائمة التحالف
فهمي محمد(صدى):

أفادت فضائية ” الإخبارية ” أنه تم قتل الإرهابي الحوثي ” أحمد صالح دغسان ” ، المطلوب الـ22 ضمن قائمة التحالف.

جاء ذلك في أقوى ضربة للحوثيين منذ اندلاع عاصفة الحزم، ونجحت قوات الجيش الوطني اليمني في قنص يوسف المداني، مدير العمليات الميدانية للمليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 24 دقيقة

الارهابي الحوثي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *