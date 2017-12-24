بالصور.. مصرع وإخلاء 12 شخصا بعد انهيار سقف منزل بجازان

تركي السالم(صدى):

لقي مقيم أربعيني مصرعه إثر انهيار منزل بمدينة جازان، وإخلاء المنزل من 11 شخصا وذلك عقب مباشرة الدفاع المدني موقع الحادثة مساء يوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، إنه وردنا بلاغ عن انهيار منزل بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن ‏انهيار سقف غرفة بالدور الثاني على الدور الأرضي في مبنى شعبي مكون من دورين مع وجود شخص تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الفرق باشرت العمل بالموقع وقامت بإخراج شخص يمني الجنسية مقيم نظاميا ويبلغ من العمر 42 عام بحالة وفاة كما تم إخلاء 11 شخص من المبنى.