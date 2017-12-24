الإطاحة بشخص أطلق النار في مناسبة بـ ” رماح “

علي القحطاني(صدى):

أطاحت شرطة الرياض – ممثلة بشعبة دوريات أمن محافظة رماح – في إلقاء القبض على أحد الأشخاص؛ قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات بالمحافظة، وضَبْط السلاح المستخدم، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في إطار مكافحة الظواهر السلبية في حالات إطلاق النار بالمناسبات، وما يترتب عليها من مخاطر على أرواح البشر، وتجاوزات للأنظمة.. واستمرارًا لجهود إدارة دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض، ممثلة بشعبة دوريات أمن محافظة رماح، ومن خلال الرصد لمكافحة تلك الظاهرة.