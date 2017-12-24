محافظو حائل يهنؤون الملك سلمان وولي العهد بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة

نايف السالم(صدى):

رفع عدد من محافظي المحافظات في منطقة حائل التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي: إن الوطن يبتهج بهذه الذكرى المباركة والمتزامنة مع إعلان ميزانية هذا العام وماحملته من أرقام ومشاريع ورؤية طموحة لمستقبل الوطن , داعياً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه .

من جانبه أكد محافظ الشنان سعود بن طحمور الغازي أن الفرحة تغمر الجميع بهذه المناسبة العزيز على جميع أفراد الوطن , داعيا الله بأن يديم على ولاة الأمر لباس الصحة والعافية فيما دعا محافظ الغزالة تركي بن شفافة العتيبي الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر ويبقى الوطن آمناً مستقراً .

وأشار محافظ الحائط عوده بن سليمان العودة إلى حرص أبناء الوطن في كافة المناطق والمحافظات على الإسهام في برامج التنمية الشاملة في هذا العهد المبارك .

بدوره نوه محافظ سميراء عبدالله بن عبدالمحسن الهذيلي إلى اللحمة القوية بين مختلف فئات المجتمع وصدق ولاءهم للقيادة الحكيمة .

كما هنأ محافظ السليمي محمد بن مطلق القنون الشعب السعودي بوجود قيادة حكيمة تحرص على كل مايسهم ببناء الوطن ورفاهية المواطن .

وأكد محافظ الشملي علي بن جارالله الرشود أن جميع أبناء الوطن يقفون خلف هذه القيادة الحكيمة وهذا الوطن الغالي.

وعبر محافظ موقق فايز الحربي عن فخره لانتمائه لتراب الوطن الغالي وولاءه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.