روسيا: التهدئة في مناطق خفض التصعيد بسوريا قلصت الاشتباكات مع المسلحين

موسكو(صدى):

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التهدئة المعلنة فى مناطق وقف التصعيد فى سوريا، فى الفترة ما بين 21 و23 من هذا الشهر، أسهمت فى تقليص الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن متحدث باسم المركز الروسى المعنى بالمصالحة الوطنية فى سوريا ، السبت، قوله إن العمل مستمر على تسوية النزاع فى البلاد بطرق سلمية ، مشيرا إلى انضمام قريتين جديدتين هما مشرفة أرجل بريف حلب ، والمهاجرين فى ريف حمص ، إلى وقف الأعمال القتالية.