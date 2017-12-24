موقف محرج للإعلامية لين أبو شعر على الهواء بعد وصلة غزل من ” الدغيثر “

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الإعلامية لين أبو شعر لموقف محرج على الهواء بعدما داعبها الكاتب والمحلل الرياضي في برنامج ” صدى الملاعب ” عبدالعزيز الدغيثر.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الكاتب عبد العزيز الدغيثر أثناء مشاركته في حلقة من برنامج صدى الملاعب المذاع على قناة ” أم بي سي ” الذي يقدمه الإعلامي ” مصطفى الآغا ” .

وقال ” الدغيثر ” خلال الفيديو موجها حديثه للمذيعة لين أبو شعر ” قدمي شوي عشان نشوفك ” ، ورد عليه الإعلامي مصطفى الآغا قائلاً ” تيجي لوين ” فرد ” الدغيثر ” لازم تيجي ، تقدم قدامنا الأخبار.

والتقطت المذيعة طرف الحديث وقالت ضاحكة ” هلا كابتن منورنا ” فرد عليها قائلاً ” ما في نور عقب نورك ” الحين شعرت بالأكسجين قبل كان ثان أكسيد الكربون ” .