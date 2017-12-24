موقف محرج للإعلامية لين أبو شعر على الهواء بعد وصلة غزل من ” الدغيثر “
تعرضت الإعلامية لين أبو شعر لموقف محرج على الهواء بعدما داعبها الكاتب والمحلل الرياضي في برنامج ” صدى الملاعب ” عبدالعزيز الدغيثر.
ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الكاتب عبد العزيز الدغيثر أثناء مشاركته في حلقة من برنامج صدى الملاعب المذاع على قناة ” أم بي سي ” الذي يقدمه الإعلامي ” مصطفى الآغا ” .
وقال ” الدغيثر ” خلال الفيديو موجها حديثه للمذيعة لين أبو شعر ” قدمي شوي عشان نشوفك ” ، ورد عليه الإعلامي مصطفى الآغا قائلاً ” تيجي لوين ” فرد ” الدغيثر ” لازم تيجي ، تقدم قدامنا الأخبار.
والتقطت المذيعة طرف الحديث وقالت ضاحكة ” هلا كابتن منورنا ” فرد عليها قائلاً ” ما في نور عقب نورك ” الحين شعرت بالأكسجين قبل كان ثان أكسيد الكربون ” .
عبد العزيز الدغيثر vs مذيعة MBC
🤔 pic.twitter.com/9ky9ZMxsml
— نواف الزارع (@nawaf_alzar3) December 23, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24414 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه هههههههههه
شفته البارح أستغربت
ماباقي الا شوي ويقعدها على طرف حضنه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لايكثر[ عدد التعليقات: 19217 ] نشر منذ 1 ساعة
اخص يالشايب ماستحى والله مرته مفروض طاردته ليلتها ماينام بالبيت عالوقاحة ماكانه شايف مره ابو هالوجه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 1 ساعة
يقردنها