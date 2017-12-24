بالفيديو.. قطة ذات وجهين تثير حيرة البيطريين في جنوب أفريقيا
حالة من الحيرة انتابت الأطباء البيطريين في جنوب أفريقيا، بعد ولادة ” قطة ” بوجهين وصمدت حية لعدة أيام.
وفوجئت أسرة تمتلك قطة أليفة في منطقة كيب الشرقية، بأنها وضعت 3 صغار، واحدة منهم بوجه كبير به أنفان وفمان و3 أعين، ولدى عرضها على الأطباء توقعوا أنها ستموت سريعا.
وأرسلت الأسرة القطة، التي أطلق عليها اسم “ بيتي بي ” إلى مركز لرعاية الحيوانات الأليفة، للاعتناء بها، حيث حصلت على التغذية اللازمة عن طريق أنبوب، حسب صحيفة “ نيوزويك ” الأمريكية ، وفقاً لشبكة سكاي نيوز .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 1 ساعة
لااله إلا الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6566 ] نشر منذ 54 دقيقة
سبحان الله