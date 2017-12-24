أحمد المصيبيح: تم معاقبة الشخص الذي افتعل مشكلة مباراة النصر والاتفاق

نواف السالم(صدى):

قال الإعلامي أحمد المصيبيح المتحدث الرسمي لرابطة دوري المحترفين، إنه تم معاقبة الشخص الذي افتعل مشكلة بمباراة النصر والاتفاق.

وأضاف المصيبيح خلال مداخلة ببرنامج ” آخر شوط ” أن هذه التصرف شخصي ولا يوجد للرابطة علاقة به وتم استبداله بشخص آخر وهذه أقل عقوبة يمكن أن توجه لهذا الشخص عقب تصرفه.

وأوضح المصيبيح، أنه لا يريد استباق الأحداث بشأن تزكية عادل عزت كرئيسا للرابطة لأن الاجتماع سيتم يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن عادل عزت كفاءة ويستحق أن يقود الرابطة لأن الرابطة تعمل تحت مظلة اتحاد كرة القدم بالمملكة.