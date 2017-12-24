” حساب المواطن ” يجيب عن السؤال الأكثر تكرار من المسجلين

عادل الحربي(صدى):

قال عدد من القائمين على برنامج ” حساب المواطن ” أن السؤال الأكثر تكرارا من المسجلين هو : ” لماذا لم يصلني الدعم؟ ” .

وجاءت إجابات البرنامج عبر تويتر أن ينتبه المواطن إلى 4 أمور وهي:

• تأكد أولا انك مستحق عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على رقم 19912، وكذلك عبر حساب #خدمة_العملاء للبرنامج على تويتر.

• وإذا كنت قد سجلت قبل 16 ديسمبر فقد تشملك دفعة 10 يناير أما إذا سجلت بعد 16 ديسمبر وقبل 10 يناير ستشملك دفعة 10 فبراير (إذا كنت مستحق).

• التسجيل وحده لا يكفي، ويحب استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة قبل التاريخ المحدد للاستفادة من الدعم.

• إذا كنت غير مؤهل أو غير مستحق، يمكنك ان تتقدم بشكوى أو اعتراض عن طريق الموقع الالكتروني.