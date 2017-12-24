نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية يلتقي وزير الخارجية الإيطالي

طرابلس(صدى):

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق أمس السبت وزير الخارجية الإيطالي إنجلينو ألفانو الذي يزور طرابلس حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية التي تربط بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الاقتصادية الصحية والتعليمية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملف الهجرة غير الشرعية .

وفي تصريح عقب اللقاء ، أوضح معيتيق ، أن العام 2018 سيشهد ولادة ليبيا جديدة، موضحاً أن ليبيا ستتجاوز كل الصعاب على المستوى الاقتصادي، بداية من مصالحة وطنية شاملة، والخطوات الجادة لتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يتم الاعداد لها .

من جانبه أعرب الوزير الإيطالي عن أمله أن يكون العام 2018 عام خير على ليبيا لتجاوز المحن التي مرت بها، مجدداً استمرار الدعم لحكومة الوفاق الوطني، والخطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبي.