شاهد.. اتحاد القدم يكرم المشجع السعودي نواف الشمري

نواف السالم(صدى):

استقبل نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في ” خليجي 23 ” ، اليوم السبت، في مقر إقامة المنتخب في الكويت المشجع السعودي نواف الشمري، الذي كان مثالاً يحتذى به بقيامه بتنظيف المدرج المخصص للمنتخب، وذلك في المباراة التي جمعته بالمنتخب الكويتي في افتتاح دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين.

وقدم التمياط خلال التقائه بالمشجع الشمري درعًا تكريمية له، مثمنًا له مبادرته التي تركت أثرًا واضحًا، وعبَّرت عن وعي ونضج كبيرَيْن.

وامتدح نائب رئيس الاتحاد السعودي البادرة التي قام بها المشجع، مؤكدًا أن ذلك من سمات المسلم التي يجب أن يتصف بها، ومن الأمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف، إضافة إلى ما حملته من دلالة على وعي المواطن السعودي الذي يمثل وطنه خير تمثيل.