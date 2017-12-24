تطبيق جديد لتحويل الصور إلى فيديوهات على آي فون

متابعات(صدى):

يمكن لمستخدمي أجهزة آي فون التي تدعم هذه الميزة الاستفادة من تطبيق Live Memories الذي يتيح إنشاء فيديوهات فورية من الصور الحية بطريقة سلسة وممتعة.

ويستطيع المستخدم بعد اختيار مجموعة الصور الحية التي ترغب بتحويلها إلى فيديو فوري، اختيار أين ترغب بمشاركة الفيديو، حيث يتيح التطبيق تصدير الفيديو بثلاث أبعاد مختلفة للتناسب مع مختلف الشبكات الاجتماعية.

ويذكر أن، تطبيق Live Memories يتوفر على أجهزة آي فون 6 إس والأجهزة الأحدث على متجر آب ستور بحجم 9.3 ميجابايت.