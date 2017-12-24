زوار حفل جازان المختلط يكشفون تفاصيل جديدة أمام النيابة

تركي السالم(صدى):

في تفاصيل جديدة كشفها زوار المتنزه المغلق بأمر أمير منطقة جازان، خلال تحقيقات النيابة أكدوا أنهم تلقوا دعوتهم من حساب ” سياحة جازان ” على ” تويتر ” ؛ لإحياء احتفالات في مواقع عدة، من ضمنها الموقع المغلق، إلا أنهم فوجئوا بعشوائية في عمل الجهة المنظمة للحفل.

وأضاف عدد من الزوار، أنهم أحضروا أطفالهم وعائلاتهم إلى الحفل بعد دعوة الهيئة العامة للسياحة والآثار بجازان؛ كونهم ظنوا أن التنظيم سيكون مناسبًا للأطفال والعائلات، مشيرين إلى مغادرتهم الموقع في الحال بعد مشاهدتهم عدم تهيئته لخصوصية العائلات، وخصوصًا الأطفال.

وأكدوا أن الشيشة عكَّرت صفو الأجواء داخل الخيمة بالمقهى، وتسببت في خروج ومغادرة الكثير من الحضور.