بالفيديو والصور.. مقتل 200 شخصًا في الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين

مانيلا(صدى):

لقي 200 شخصًا مصرعهم، في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية ” تيمبين ” التي ضرت جنوب الفلبين .

وذكرت الشرطة الفلبينية في بيان اليوم السبت: أن إقليم لاناو ديل نورتي، تكبد العدد الأكبر من الخسائر حيث لقي فيه 127 شخصاً حتفهم، بينما ما يزال 69 آخرون في عداد المفقودين، وتضررت ثلاث بلدات فيه على الأقل .

وأضاف المصدر، أن 47 شخصا لقوا حتفهم في إقليم زامبوانجا دي نورتي، و18 في لاناو ديل سور، وثمانية في إقليمي بوكيدنون وميساميس أوكسيدنتال إلى جانب مدينة إيليجان سيتي .

يذكر أن العاصفة الاستوائية ” تمبين ” التي ضربت يوم أمس الجمعة جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو الفلبينية، أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، وقد واصلت اجتياحها اليوم لإقليم بالاوان غربي الفلبين مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى 105 كيلومترات في الساعة، وزوابع بسرعة 145 كيلومترا في الساعة ، بحسب مكتب الطقس في مانيلا .