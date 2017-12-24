مسلحون يستهدفون منزل مفتش الداخلية بـ ” كركوك ” العراقية

بغداد(صدى):

تعرض منزل المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك والمشرف على أفواج تحرير الحويجة، اليوم السبت، لإطلاقات نارية من قبل مسلحين جنوب المحافظة.

وقال العقيد اركان حمد لطيف في تصريحات صحفية، إن ” منزلي بحي دوميز جنوب كركوك تعرض لإطلاقات نارية من قبل مسلحين مجهولين يستقلون مركبه نوع كورلا ” ، مبينا ان ” المسحين لاذوا بالفرار ” .

واضاف أن ” قوات مكافحة الاٍرهاب اعتقلت المهاجمين وهم ثلاثة ” ، مشيرا الى ان ” التحقيقات جارية معهم الان ” .