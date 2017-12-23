ألمانيا تحذر من الاستثمار في ” البيتكوين “

برلين(صدى):

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا، اليوم السبت، من الاستثمار في العملة المشفرة الإفتراضية ” البيتكوين ” .

وقال فيليكس هوفلد رئيس هيئة الرقابة المالية : الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة”، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة.

وأكد هوفلد على أنه يتعين على المستثمر أن يعلم أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات ” ، وأعلن أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، وستضع على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.

ويذكر أن قيمة البيتكوين ارتفعت بشدة هذا العام، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل أعياد الميلاد في الغرب إلى 12 ألف دولار.