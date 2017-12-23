قطان: إيران تتخلص من ورطة الإرهاب على حساب قطر

طلال الضوي(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن إيران تحاول التخلص من تورطها بالإرهاب عبر توجيه الاتهام إلى حكومة قطر الإرهابية، قائلًا هل ما زالت قطر ترى أن إيران دولة ” شريفة ” ؟! .

وقال قطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اتهم وزير الاستخبارات الإيراني في ندوة عقدت بوزارة الخارجية الإيرانية مؤخرًا حكومة قطر بشكل صريح بدعم الإرهاب.

وأضاف: وقال الوزير إن قطر تدعم التيارات الإرهابية وجماعة الإخوان وهم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي، إيران تحاول غسل سمعتها والتخلص من لعنة تورطها بكافة الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق.