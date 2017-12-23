قطان: إيران تتخلص من ورطة الإرهاب على حساب قطر
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن إيران تحاول التخلص من تورطها بالإرهاب عبر توجيه الاتهام إلى حكومة قطر الإرهابية، قائلًا هل ما زالت قطر ترى أن إيران دولة ” شريفة ” ؟! .
وقال قطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اتهم وزير الاستخبارات الإيراني في ندوة عقدت بوزارة الخارجية الإيرانية مؤخرًا حكومة قطر بشكل صريح بدعم الإرهاب.
وأضاف: وقال الوزير إن قطر تدعم التيارات الإرهابية وجماعة الإخوان وهم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي، إيران تحاول غسل سمعتها والتخلص من لعنة تورطها بكافة الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40464 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجعل حيلهم بينهم ,, اللهم اجعلهم مثل مصالحة صالح والحوثي ، يارب ..
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 1 ساعة
المرضي فى ايران وقطر و الطبيب المعالج الذي يصرف العلاج فى الرياض اسال الله ان يحفظ ابو فهد ويطول عمره
jamalco[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 59 دقيقة
مييييييييين إبن موزه تميم ممون الإرهاب ومؤوي جماعة الإخوان الدواعش ومؤوي زعيمهم قرداوي الدوحه عميل صهيون وصنيعت المجوس الروافضه الملاعين نبذته وهم الشعوب وصبح كرت محروق