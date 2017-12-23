شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في جدة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة تقتحم إحدى الصيدليات في حي السامر بجدة، ويرجح أن يكون سبب الحادثة هو فقدان سيطرة السائق على المركبة بسبب السرعة الزائدة.
وأظهر مقطع الفيديو، السيارة وقد حطمت الواجهة الأمامية لمدخل الصيدلية لتستقر داخلها، مسببة أضرارًا مادية.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها تبي تشتري اغراض من. الصيدليه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6565 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليكون السواقه حرمه😁☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40464 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهداوه زينه ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه اي فقد السيطره هذا موقفها صح
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3617 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد الجوال له دور في الحادث