شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في جدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة تقتحم إحدى الصيدليات في حي السامر بجدة، ويرجح أن يكون سبب الحادثة هو فقدان سيطرة السائق على المركبة بسبب السرعة الزائدة.

وأظهر مقطع الفيديو، السيارة وقد حطمت الواجهة الأمامية لمدخل الصيدلية لتستقر داخلها، مسببة أضرارًا مادية.