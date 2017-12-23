بلدية الخرج تغلق محلات بيع الطيور في السيح احترازيا

علي القحطاني(صدى):

أغلقت بلدية الخرج اليوم السبت، جميع محلات بيع الطيور في أحياء مدينة السيح احترازيا بعد أن تم اكتشاف عيّنات مصابة بفايروس إنفلونزا الطيور في أحد المحلات التي تم أخذ عينات منها في وقت سابق من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في الخرج .

‏وأوضح رئيس بلديه الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن إدارة صحة البيئة تعمل مع مديرية الزراعة بالخرج والجهات ذات العلاقة على خطين متوازيين من خلال السيطرة على الحالات المصاحبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستقصائية لمنع انتشارها.

وأبان أنه تم اليوم التخلص الصحي من الطيور في أحد المحلات بمدينة السيح بعد أن ثبت إصابتها بفايروس إنفلونزا الطيور ، وتم على أثرها إجراء عملية تطهير وتعقيم المحل ، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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