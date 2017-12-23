” آل الشيخ ” : غدًا أخبار رياضية هامة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء اليوم السبت، أن غدًا سيشهد قرارات رياضية هامة ، ولم يفصح عن طبيعة القرارات المتوقع صدورها.

وقال آل الشيخ عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” غداً أخبار رياضية مهمة ” .