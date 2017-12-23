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” آل الشيخ ” : غدًا أخبار رياضية هامة

” آل الشيخ ” : غدًا أخبار رياضية هامة
طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء اليوم السبت، أن غدًا سيشهد قرارات رياضية هامة ، ولم يفصح عن طبيعة القرارات المتوقع صدورها.

وقال آل الشيخ عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” غداً أخبار رياضية مهمة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 2 ساعتين

وليه بكرا…؟
خذوا العلم من دحينا…
تعيين شليويح مدير للمنتخب للقومباز…

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 1 ساعة

تعييني مديرا على حسابات الانديه
وحبيت اطمن اصحابي واحبابي
مناصب ماتغيرني
ولاتخافون اني بسحب عليكم
بس كلها عشر سنوات
ونرجع نجتمع بالاستراحه ههههههههههههههه

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