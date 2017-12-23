أمران ملكيان بتسمية عدد من القضاة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين يقضيان بتسمية عدد من القضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

وتضمن الأمر الملكي الأول ‏تسمية عدد من القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وهم:‏ الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والشيخ علي بن صالح السيف عضوين متفرغين في المجلس الأعلى للقضاء، ‏ والشيخ سعد بن محمد الهزاني والشيخ إبراهيم بن محمد العسكر عضوين غير متفرغين في المجلس.

وتضمن الأمر الثاني تسمية فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان عضوًا في المحكمة العليا.

من جانبه، أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن هذين الأمرين الكريمين يأتيان في سياق الدعم والاهتمام المتواصل بهذا المرفق الذي يشهد في هذا العهد المزدهر يومًا بعد يوم تطورًا وتقدمًا مستمرًا وملموسًا، في جميع أعماله وخدماته المقدمة للمتقاضين والمستفيدين.