الهلال يواصل تدريباته .. والعابد يغيب

الرياض(صدى):

واصل الفريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته الميدانية , استعدادًا لمواجهة ضيفه التعاون عند الساعة الـ 07:45 من مساء يوم غد الأحد، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة ” جولة البيعة “.

حيث تركّز المران في مجمله على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، تلاها تدريبات فنية منوّعة، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “ رامون دياز ” مناورة على كامل مساحة الملعب شرح من خلالها التكتيك الذي يود انتهاجه باللقاء.

من جهة أخرى لم يشارك اللاعب “ نواف العابد ” في الحصة التدريبية مساء اليوم؛ نظير تعرّضه لإنفلونزا، في حين واصل الثنائي “ نيكولاس ميليسي ومحمد البريك ” برامجهما التأهيليية بأداء تدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، فيما واصل “ حسن كادش ” برنامجه التأهيلي في عيادة النادي الطبية.