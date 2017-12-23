حساب المواطن يفصل في أخطاء مبالغ الزوجات

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن المستفيد من الدعم يكون رب الأسرة، بينما تضاف الزوجة والأبناء كتابعين.

وكان مركز خدمة عملاء حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تلقي استفسارًا من أحد المواطنين مفاده، ” هل الزوجة تستفيد من حساب المواطن كفرد.. علمًا بأن الزوج استفاد؟ ” ، ورد حساب المواطن بالقول، ” عزيزي المستفيد سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وتتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين ” .

وتتردد أنباء عن تلقي زوجات لمبلغ الدعم دون توافر الشروط المعلنة عليهن، والتي تتمثل في أن الزوجة لا تتلقى الدعم مستقلة عن زوجها إلا في حالة كان زوجها سجينًا أو متغيبًا أو تكون مهجورة، وذلك شريطة تقديم الإثبات اللازم.