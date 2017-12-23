بالفيديو .. العراق تتعادل إيجابيًا مع البحرين في خليجي 23

أفتتح العراق مشواره في كأس الخليج لكرة القدم ” خليجي 23 ” بالتعادل 1-1 مع البحرين بعد إثارة في الدقائق الأخيرة من مباراتهما في المجموعة الثانية اليوم السبت.

وووضع جمال راشد المنتخب البحريني في المقدمة في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد من مدى قريب في شباك جلال حسن حارس العراق.

لكن مهند عبد الرحيم أدرك التعادل للعراق قبل دقيقتين على النهاية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة عند حافة منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.

وتتصدر قطر الترتيب بثلاث نقاط بعدما سحقت اليمن 4-صفر في وقت سابق اليوم بينما يملك العراق والبحرين نقطة واحدة لكل منهما ويلتقي العراق مع قطر يوم الثلاثاء بينما تلعب البحرين ضد اليمن.