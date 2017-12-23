بالصور.. اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في الخرج

علي القحطاني(صدى):

أعلنت بلدية محافظة الخرج بالتعاون مع ومديرية الزراعة والدوريات الأمنية، اليوم السبت، عن اكتشاف إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في احد محلات طيور الزينة.

وأوضحت البلدية، أن فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة تباشر تطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق مؤقت لمحلات طيور الزينة، إضافة إلى فرض حظر لدخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.

ومن المرتقب أن تصدر بلدية الخرج، خلال الساعات المقبلة قرارًا بإغلاق جميع محلات طيور الزينة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أوضحت أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، كما أن الفرق الميدانية تباشر أعمالها للمتابعة والرقابة، داعية مربي ومنتجي الدواجن وأصحاب المزارع والمواطنين والمقيمين لسرعة إبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000) على مدار الساعة، موضحة أنها ستنشر تقارير دورية عن الوضع القائم، وعمل الوزارة للقضاء على المرض.