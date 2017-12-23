قرقاش يستنكر كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي
استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي.
وقال قرقاش عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24389 ] نشر منذ 9 دقائق
عبدالحميد حكيم
كيف حالك انت طيب🤔