قرقاش يستنكر كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي

ابوظبي(صدى):

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي.

وقال قرقاش عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق ” .