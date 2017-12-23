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قرقاش يستنكر كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي

قرقاش يستنكر كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي
ابوظبي(صدى):

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي.

وقال قرقاش عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق ” .


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