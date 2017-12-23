عبدالله بن سعود: منتزه الحفل المختلط ليس له علاقة بمرسى الأحلام

تركي السالم(صدى):

قال الأمير عبدالله بن سعود، مالك مرسى الأحلام، إن المتنزه الذي أغلق، اليوم السبت، بقرار من إمارة منطقة جازان، ليس له علاقة إدارية مع مرسى الأحلام الواقع بمحافظة جدة.

وأضاف بن سعود، أن المتنزه الواقع بمدينة جازان، مؤجر لمستثمر من أهل المنطقة لمدة عشر سنوات، وليس له أي علاقة إدارية مع متنزه مرسى الأحلام بجدة، قائلًا: أنا لا أقبل بأي تجاوزات غير نظامية ومخالفة لسياسات الدولة.

و وجه في وقت سابق اليوم أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالتحقيق في الفيديو المتداول عن إقامة حفل غنائي مختلط بأحد المتنزهات السياحية في مدينة جيزان.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع وصورًا عن إقامة حفل غنائي مختلط في أحد المنتزهات السياحية في مدينة جيزان.