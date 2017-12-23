الأهلي يفوز على الفتح بـ 3 أهداف في دوري المحترفين
حقق الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين “ جولة البيعة ” .
سجل أهداف الأهلي لاعبيه فيتفا (9)، مهند عسيري (30، 38)، فيما سجل للفتح عبدالقادر الوصلاتي (18).
بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما تجمد رصيد الفتح عند 17 نقطة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6563 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصداره لك عرش👌وآتربع😁☺ياملكك😁💚
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 1 ساعة
الف الف الف مبرووووووووووووووكـ للملكي الفوز وتأكيد الصدارة
كفو عليك يا مهند عسيري مبدع ما شاء الله