الأهلي يفوز على الفتح بـ 3 أهداف في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين “ جولة البيعة ” .

سجل أهداف الأهلي لاعبيه فيتفا (9)، مهند عسيري (30، 38)‎، فيما سجل للفتح عبدالقادر الوصلاتي (18).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما تجمد رصيد الفتح عند 17 نقطة.