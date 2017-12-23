الاتصالات تلغي خدمات الرسائل النصية الإقتحامية

عادل الحربي(صدى):

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقف خدمات بعض مقدمي خدمات الرسائل القصيرة لقيامهم بإرسال رسائل نصية قصيرة SMS إقتحامية لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

أوضحت الهيئة أنها قد وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة اليوم السبت، بإيجاد حلول صارمة للحد من الرسائل النصية الاقتحامية خلال60 يوم، وبتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصيةالاقتحامي​ة.