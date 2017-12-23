شاهد.. بوتين يشارك النجوم في مباراة للهوكي

موسكو(صدى):

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة للهوكي على الجليد مع نجوم هذه الرياضة ليلة أمس، في الساحة الحمراء بين سور الكرملين ومتجر ” غوم ” الفاخر، والتي تُفتح للعموم كل شتاء في موسكو.

وواجه بوتين نجوم رياضة الهوكي مثل البطل السابق بافيل بور، الذي حاز الميدالية الذهبية في أولمبياد ناغانو في 1998، واللاعب الأسطوري فياتشسلاف فيتيسوف، وشارك أيضًا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

يذكر أن بوتين، لاعب جودو محترف ويهوى رياضة الهوكي، كل عام في مباراة للهوكي على الجليد مع النجوم.