مانشستر سيتي يفوز على بورنموث برباعية نظيفة في البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق مانشستر سيتى، في الفوز علي فريق بورنموث، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في الدور الأول، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتى، الهدف الأول في شباك فريق بورنموث، بالدقيقة 27، أضاف الهدف الثانى اللاعب رحيم سترلينج، بالدقيقة 53، وأحرز الهدف الثالث اللاعب سيرجيو أغويرو، بالدقيقة 79، واختتم بالهدف الرابع اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا، بالدقيقة 85 من المباراة.

بهذه النتيجة يتربع مان سيتى على قمة الدوري برصيد 55 نقطة.