النيابة العامة: السجن 5سنوات لمروجي الإشاعات

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية يعتبر جريمة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال.