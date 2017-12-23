بالصور.. موديلات جديدة للسيارات والدراجات النارية بالمعرض السعودي الدولي

نايف السالم(صدى):

شهد المعرض السعودي الدولي للسيارات والدراجات النارية، في جدة، الذي يقام في نسخته رقم 39، عرض الكثير من السيارات المميزة، وشمل أكثر من 100 سيارة ودراجة نارية، قدمت من شركات أمريكية، ويابانية، وكورية، وصينية، مع تقديم موديلات جديدة لأول مرة في المعرض، من خلال شركات عديدة شملت تويوتا، ونيسان، وهيونداي، وكيا، ورينو، وMG، وشانجان.

وأقيم المعرض على مساحة 40 ألف متر، يشمل 25 شركة تقدم سيارات رياضية وفاخرة ومتوسطة، مع أماكن لبيع قطع الغيار والزيوت وكماليات السيارات، وشركات لتعديل السيارات، وشركات تأجير وبنوك.

كما شهد المعرض مساحة خارجية كبيرة أقيمت فيها أنشطة ترفيهية مختلفة، وعروض مميزة، شملت عروض لدراجات نارية وسيارات تجارية. كما تم توفير مناطق لتجارب السيارات وأماكن للسيارات المعدلة وعمل الدريفت .