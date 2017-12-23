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بالفيديو.. شيخ قطري يعارض سياسة بلده الإرهابية

بالفيديو.. شيخ قطري يعارض سياسة بلده الإرهابية
طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو للشيخ منصور بن راشد آل بحيح من قبيلة ” آل مرة ” ، وهو يعلن عن موقفه ضد سياسة النظام القطري الإرهابي وجلبه للقوات الأجنبية التركية والإيرانية وإضطهاد قبيلة آل مرة وسلب حقوقهم.

وقال الشيخ منصور خلال الفيديو : أن العيش بخيمة في صحراء بلاد التوحيد خيرًا لي من أرض وراتب يشاركني فيه الايراني والتركي والاخواني.

وأضاف الشيخ: أن سبب صمتي الفترة الماضيه هو وجودي في قطر وخوفًا من الأعتقال، مؤكدًا أن الاسباب الاساسية التي اخرجته من صمته هو عودة الأتراك إلى قطر.

وتابع: الأتراك عادوا إلى قطر ليس حبنا لنا ولا لحمايتنا ولكن حبًا للمال والانتقام لأجدادهم.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 3 ساعات

بيض الله وجهك ماقصرت ,,

.. وان شاء الله تعودوا لبلادكم منصورين ,, والإيراني والتركي والإخواني مدحورين ,, بإذنه تعالى ,,

[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههه لايابو محمد انا تسذا ماعرفتك هالفيس هذا حركات درباويه انت يصلح لك صورة الشويب الوقور ابة قرفته

[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههه ياهلا باالشيخه رويزا ,,

,, بدل ماتباركين لي باالجوال الجديد جالسه تطقطقين علي ,,؟

,, الله يسامحك ويحلك ويبيحك ، من باب الدنيا لباب الآخره ,,

[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه اييييه قل تسذا هالفيس ابو تشخيصه علشان الجوال ابك مبرووووك مبرووووك جعلك تكسره بالعافيه

[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 2 ساعتين

ومن يقول ,, هههههههههههههه ,,

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