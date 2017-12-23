بالفيديو.. شيخ قطري يعارض سياسة بلده الإرهابية
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو للشيخ منصور بن راشد آل بحيح من قبيلة ” آل مرة ” ، وهو يعلن عن موقفه ضد سياسة النظام القطري الإرهابي وجلبه للقوات الأجنبية التركية والإيرانية وإضطهاد قبيلة آل مرة وسلب حقوقهم.
وقال الشيخ منصور خلال الفيديو : أن العيش بخيمة في صحراء بلاد التوحيد خيرًا لي من أرض وراتب يشاركني فيه الايراني والتركي والاخواني.
وأضاف الشيخ: أن سبب صمتي الفترة الماضيه هو وجودي في قطر وخوفًا من الأعتقال، مؤكدًا أن الاسباب الاساسية التي اخرجته من صمته هو عودة الأتراك إلى قطر.
وتابع: الأتراك عادوا إلى قطر ليس حبنا لنا ولا لحمايتنا ولكن حبًا للمال والانتقام لأجدادهم.
🔴 الشيخ منصور بن راشد آل بحيح شيخ ال بحيح من قبيلة #آل_مرة يعلن موقفه ضد سياسة #النظام_القطري_الإرهابي وجلبه للقوات الأجنبية #التركية و #الإيرانية وإضطهاد قبيلة آل مرة وسلب حقوقهم!
(أن اعيش بخيمة في صحراء بلاد التوحيد خيرا لي من ارض وراتب يشاركني فيه الايراني والتركي والاخواني) pic.twitter.com/pwUdFE55T4
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 23, 2017
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجهك ماقصرت ,,
.. وان شاء الله تعودوا لبلادكم منصورين ,, والإيراني والتركي والإخواني مدحورين ,, بإذنه تعالى ,,
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه لايابو محمد انا تسذا ماعرفتك هالفيس هذا حركات درباويه انت يصلح لك صورة الشويب الوقور ابة قرفته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه ياهلا باالشيخه رويزا ,,
,, بدل ماتباركين لي باالجوال الجديد جالسه تطقطقين علي ,,؟
,, الله يسامحك ويحلك ويبيحك ، من باب الدنيا لباب الآخره ,,
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه اييييه قل تسذا هالفيس ابو تشخيصه علشان الجوال ابك مبرووووك مبرووووك جعلك تكسره بالعافيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن يقول ,, هههههههههههههه ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك