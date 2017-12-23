بالفيديو.. شيخ قطري يعارض سياسة بلده الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو للشيخ منصور بن راشد آل بحيح من قبيلة ” آل مرة ” ، وهو يعلن عن موقفه ضد سياسة النظام القطري الإرهابي وجلبه للقوات الأجنبية التركية والإيرانية وإضطهاد قبيلة آل مرة وسلب حقوقهم.

وقال الشيخ منصور خلال الفيديو : أن العيش بخيمة في صحراء بلاد التوحيد خيرًا لي من أرض وراتب يشاركني فيه الايراني والتركي والاخواني.

وأضاف الشيخ: أن سبب صمتي الفترة الماضيه هو وجودي في قطر وخوفًا من الأعتقال، مؤكدًا أن الاسباب الاساسية التي اخرجته من صمته هو عودة الأتراك إلى قطر.

وتابع: الأتراك عادوا إلى قطر ليس حبنا لنا ولا لحمايتنا ولكن حبًا للمال والانتقام لأجدادهم.