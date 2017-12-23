فتاة تخسر حواجبها بعد استخدام جيل اشترته عبر الإنترنت

متابعات(صدى):

تعرضت فتاة تٌدعى ” شارلوت نايت ” ، 19 عامًا للخداع، عقب اعتقادها أنها قامت بصفقة مربحة جدًا، عندما اشترت عبر الانترنت، جيل للحواجب بسعر زهيد، ولكنها لم تضع في حساباتها أن هذه الصفقة ستخسرها حواجبها.

حيث اشترت شارلوت، مستحضرها المفضل عبر الأنترنت، وما إن حصلت عليه حتى طبقته كما جرت العادة، وباتباعها الإرشادات المكتوبة على العلبة. وبحسب ما جاء في الارشادات، فإن عليها وضع الجيل على حواجبها لمدة ساعتين على الأقل حتى يجف تمامًا، كما يمكنها النوم من دون غسله، وذلك لتحصل على حواجب كثيفة ومثالية وليتركّز اللون أكثر.

ولكن، مع مرور ساعتين ونصف على تطبيقها جيل الحواجب، لاحظت نايت، أن خطئًا ما يحدث، إذ أصبحت حواجبها ثقيلة وجافة جدًا، فسارعت إلى نزع الجيل وتقشيره؛ وهنا كانت الصدمة!، فمع تقشيرها الجيل خسرت أكثر من نصف شعر حواجبها، وهذا ما جعلها تبكي حالتها المذرية لساعات.

يذكر أن جيل الحواجب الذي اشترته عبر الانترنت كان مزيفًا، ولم تلاحظ شارلوت أن هناك فرقًا بسيطًا في اسمه عن المستحضر الذي تستخدمه عادةً، فوقعت في الفخّ.