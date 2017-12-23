بالفيديو.. نورس يقتل أرنبا ويبلعه دفعة واحدة

متابعات(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطائر نورس يقتل أرنبا صغيرا ويدفعه مرة واحدة داخل فمه.

قال صاحب الفيديو ” بيرتوس هيجي ” إنه كان في طريقه إلى العمل عندما رأى نورسا يهاجم أرنبا على الطريق، حيث حاول مساعدة الأرنب، لكن عندما اقترب طار النورس بعيدا.

وأضاف أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يقتل النورس الأرنب بوحشية ويبتلعه دفعة واحدة.