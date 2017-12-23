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بالفيديو.. نورس يقتل أرنبا ويبلعه دفعة واحدة

بالفيديو.. نورس يقتل أرنبا ويبلعه دفعة واحدة
متابعات(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطائر نورس يقتل أرنبا صغيرا ويدفعه مرة واحدة داخل فمه.

قال صاحب الفيديو ” بيرتوس هيجي ” إنه كان في طريقه إلى العمل عندما رأى نورسا يهاجم أرنبا على الطريق، حيث حاول مساعدة الأرنب، لكن عندما اقترب طار النورس بعيدا.

وأضاف أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يقتل النورس الأرنب بوحشية ويبتلعه دفعة واحدة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 4 ساعات

طيب اشرب كاس مويا بعده 🤣

[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله
والنورس هذا اذا وقفت على الشاطيء وماخذت بالك منه يصقعك بمنقاره على راسك ويطلع الدم
والمصيبه اذا صاد عينك يقتلعها ويطير بها
انتبهوا له

[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله …………. شكلها غصت فيه

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