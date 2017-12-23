بالفيديو.. نورس يقتل أرنبا ويبلعه دفعة واحدة
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطائر نورس يقتل أرنبا صغيرا ويدفعه مرة واحدة داخل فمه.
قال صاحب الفيديو ” بيرتوس هيجي ” إنه كان في طريقه إلى العمل عندما رأى نورسا يهاجم أرنبا على الطريق، حيث حاول مساعدة الأرنب، لكن عندما اقترب طار النورس بعيدا.
وأضاف أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يقتل النورس الأرنب بوحشية ويبتلعه دفعة واحدة.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله الخالق
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1879 ] نشر منذ 4 ساعات
اهب
توق[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب اشرب كاس مويا بعده 🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الخالق ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
والنورس هذا اذا وقفت على الشاطيء وماخذت بالك منه يصقعك بمنقاره على راسك ويطلع الدم
والمصيبه اذا صاد عينك يقتلعها ويطير بها
انتبهوا له
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله …………. شكلها غصت فيه