” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بإنفلونز الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

استمرار فرق أمانة وفرع الزراعة بالرياض بمتابعة تعقيم وتطهير سوق الطيور بالعزيزية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انفلونزا الطيور، إضافة إلى مواصلة إجراءات التقصي الوبائية في المنطقة المحيطة بالسوق.

الانتهاء من إزالة جميع مخلفات سوق الطيور في العزيزية والتخلص منها بشكل صحي وآمن.

الإجراءات الاحترازية:

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة موردي الأدوية واللقاحات، ومصانع الأعلاف، إضافة إلى موردي الصيصان، ومزارع الدواجن بوقف الزيارات الميدانية، وأخذ إجراءات الأمن الحيوي الصارمة بالاعتبار.

أعلنت الوزارة عن حظر نقل الطيور الحية، من وإلى منطقة الرياض، للحد من انتشار فيروس انفلونزا الطيور H5N8، حتى إشعار آخر.

كشفت العينات المأخوذة من أحد محلات الحيوانات الأليفة في محافظة الخرج عن وجود إصابة واحدة لأحد البلابل بانفلونزا الطيور H5N8 وبدأت الوزارة مباشرة في تطبيق خطة الطوارئ في الموقع والمنطقة المحيطة.

أتمت قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الداخلية، والصحة والبلديات في محافظة المزاحمية إجراءات التخلص الآمن من ٩٥٨ من الطيور التي ثبت إصابة بعضها بالانفلونزا، وبعد ذلك تطهير الحوش.

بلغ إجمالي عدد العينات الواردة إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض ١٢٣ عينة حتى تاريخه، ويجري تلقي المزيد من العينات من مختلف مناطق المملكة، لمواصلة إجراءات الفحص والتقصي والسيطرة على الانفلونزا من نوع H5N8

بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها الغرفة المركزية للطوارئ ٥٩ بلاغاً حول انفلونزا الطيور منذ الإعلان عن أول إصابة.