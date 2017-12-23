علماء: تكوين القمر جاء نتيجة اصطدام كوكب الأرض بآخر

باريس(صدى):

أكدت مجموعة من الباحثين الفرنسيين، اليوم السبت، على أن اصطدام كوكب الأرض بكوكب في حجم كوكب المريخ، منذ 4.5 مليار سنة، نتج عنه حطام تكوّن منه القمر فيما بعد.

وأوضح العلماء أنهم اكتشفوا خلال تجربة محاكاة جديدة أن حجم الكوكب الذي اصطدم بالأرض، وتسبب في تكوين القمر، أصغر بكثير مما كانوا يعتقدون.

وأضاف العلماء أن الاصطدام القوي نتجت عنه سحابة حطام كبيرة تكوّن منها القمر فيما بعد، ومع ذلك، لم يتوصل علماء الفلك حتى الآن لسبب تطابق كوكب الأرض والقمر كيميائيًا

وويذكر أن علماء الفلك كانوا يشكّون منذ فترة طويلة في نظرية ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، أفادت بتكوين القمر نتيجة اصطدام كوكب عملاق اسمه “ ثيا ” بكوكب الأرض فور تكونه.