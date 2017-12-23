النقل العام: احذر التوقيع على بياض لمكاتب تأجير السيارات

عادل الحربي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، اليوم السبت، جميع مستأجري السيارات، من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات.

وقال متحدث هيئة النقل: إن على جميع المستأجرين الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنود العقد المتفق عليه بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد.

وأوضح المطيري، أن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددًا على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ.

وأضاف المطيري، أن هيئة النقل طرحت مسودة اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات لتلقّي مرئيات العموم، مبينًا أن اللوائح الجديدة وضوابطها ستعالج مسألة طلب مكاتب تأجير السيارات من المستأجرين التوقيع على أية وثائق خلاف العقد بين الطرفين.