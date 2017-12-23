بالفيديو.. التحقيق في مشاجرة بائعات مع أمن منتزة الردف بالطائف
وجهت أمانة الطائف بالتحقيق في الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، ويظهر مشاجرة بائعات جائلات مع حراس أمن منتزة الردف السياحي.
ويذكر أن الفيديو أظهر محاولة 3 بائعات جائلات، الدخول إلى منتزة الردف السياحي، من إحدى البوابات، إلا أن حراس الأمن منعوا دخولهن.
وأوضحت الأمانة، أنهن بائعات مجهولات غير مواطنات، يحاولن إدخال بضائع مجهولة المصدر، حيث سبق مخاطبة المحافظة بخصوص تجاوزاتهن مع حراس الأمن.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1526 ] نشر منذ 1 ساعة
من يمد يديه على انثى فهو جبان بامتياز
ابن مكه[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاتقول جبان لرجل الأمن لو سمحت..
يمد يده على حرمه او رجل لوكانت مخالفه ولايخشى احد.
البلد فيه نظام وحارس الأمن حذرهم اكثر من مره ولاكن بعض الحريم مسترجله وتبغى الناس تتعاطف معاها وهي مخالفه.
النظام نظام.
شيخين[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 48 دقيقة
كفووالله ياحراس الامن
شيخين[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 37 دقيقة
اكيد امك واختك وخالتك معاهم يا متخلف
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 22 دقيقة
وأوضحت الأمانة، أنهن بائعات مجهولات غير مواطنات، يحاولن إدخال بضائع مجهولة المصدر
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله لو اني محل رجل الامن لأكسر يدها
قليلة الادب بتضارب
ولا بعد تلعن امه
ايش هذه التربية
بنت النور[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 15 دقيقة
حشى ماهم حريم طقت الرجال طق وش صار بالدنيا اسال الله السلامه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5869 ] نشر منذ 15 دقيقة
اول مره اشوف حريم درباويات