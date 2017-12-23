بالفيديو.. التحقيق في مشاجرة بائعات مع أمن منتزة الردف بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

وجهت أمانة الطائف بالتحقيق في الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، ويظهر مشاجرة بائعات جائلات مع حراس أمن منتزة الردف السياحي.

ويذكر أن الفيديو أظهر محاولة 3 بائعات جائلات، الدخول إلى منتزة الردف السياحي، من إحدى البوابات، إلا أن حراس الأمن منعوا دخولهن.

وأوضحت الأمانة، أنهن بائعات مجهولات غير مواطنات، يحاولن إدخال بضائع مجهولة المصدر، حيث سبق مخاطبة المحافظة بخصوص تجاوزاتهن مع حراس الأمن.