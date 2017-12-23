مجاهدوا الرياض يضبطون 15 مصنعاً للخمور بوادي غرب الرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي للادارة العامة للمجاهدين الاستاذ/ ماجد محمد العوين بتمكن دوريات قطاع المجاهدين الأوسط بالرياض من ضبط وإتلاف 15 مصنع يحتوي على 98 برميل مملوءه بالخمور داخل احد الاودية غرب العاصمة الرياض بعد توفر معلومات لديها من استغلال العمالة احد الاودية لصناعة وترويج الخمور المصنعة محليا.

حيث قامت برسم الخطط لتطويق الموقع نظرا لصعوبته وتواجد مياه الصرف الصحي به وكثرة الأحراش التي تساهم في اتاحة الفرصة للعمالة في صناعة الخمور دون الوصول اليهم لوقوعه بمنطقة شديدة الوعورة بعيداً عن المارة .

حيث تمت مداهمة الموقع من قبل دوريات قطاع المجاهدين الأوسط فجر امس السبت وعثرت على 15 مصنع للخمور تحتوي على 98 برميل سعة كل برميل 250 لتر وبإجمالي 24500 الف لتر تقريبا ، وكانت الخمور جاهزة للترويج والبعض الاخر تحت الاعداد وكذلك عثر على ادوات التصنيع .

وأضاف العوين بأن رجال الادارة العامة للمجاهدين ماضون في محاربة المفسدين ممن دأبوا على نفث السموم، ونشر الإجرام، ورصد مواقعهم والتعامل معهم .