” الزكاة والدخل ” تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بالمجمعة

عادل الحربي(صدى):

تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل، الإثنين المقبل، في محافظة المجمعة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في المجمعة، ورشة عمل للتعريف باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ويأتي ذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير2018م، وبهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.

وتضمن الورشة سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم المناطق السعودية، بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة الخطوات المطلوبة لعملية الإستعداد.