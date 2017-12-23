جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غدًا في استقبال طلبات المتقدمين، لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة، والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف إلى التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (هنا).

وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الثلاثاء 15-4-1439هـ.